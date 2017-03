Rząd zajmie się nową ustawą o repatriantach

reklama

Rząd ma się dziś zająć projektem nowelizacji ustawy o repatriantach. Ustala ona nową definicję repatrianta oraz przewiduje utworzenie funkcji pełnomocnika rządu do spraw repatriacji. "Ustawa ma ułatwić i przyspieszyć powrót repatriantów do kraju" - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Rafał Bochenek podkreślił, że ta ustawa to realizacja obietnicy wyborczej. Stwarza ona podstawy prawne do tego, by uruchamiać ośrodki adaptacyjne dla repatriantów. Będą mogły być tworzone przez różne podmioty, między innymi przez organizacje społeczne, stowarzyszenia.

Nowelizacja przewiduje utworzenie funkcji pełnomocnika rządu do spraw repatriacji, którą będzie pełnił sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecznik rządu powiedział, że do jego zadań będzie należała koordynacja współpracy rządu i samorządu w zakresie repatriacji. "Będzie wydawał chociażby decyzje w sprawach przyznawania miejsc w ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów, będzie również przyznawał jednorazową pomoc na zagospodarowanie repatriantom, jak również pomoc, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, to będzie pomoc finansowa" - wyliczał Rafał Bochenek.

Nowa definicja repatrianta umożliwi uzyskanie polskiego obywatelstwa przez małżonków osób objętych programem. Do tej pory, jeśli małżonek deklarował narodowość inną niż polska, mógł otrzymać jedynie zezwolenie na stały pobyt w naszym kraju.

Przy premierze powstanie pięcioosobowa rada doradcza, wybierana na pięcioletnią kadencję. Będzie ona wspierać działania pełnomocnika.

7.03.2017, 8:41