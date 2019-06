Rząd właśnie DOBIŁ mafie paliwowe!!!

robaczek 6.6.19 16:23

brawo. bardzo dobry ruch!



tutaj przyznam ze PIS robi dobra robote.



tylko co z tego skoro zaosczedzone pieniadze ida na propagande rodem z PRL i na kuienie glosow.



co z tego ze mam hosse skoro mam najnizszy poziom inwestycji od lat!!!!



no ale zeby widziec w tym problem, trzeba myslec. trzeba iec jakąś wiedze!



a wyborca pis ma, ale 500 na piwo.



malutcy wybrali malutkich., tylko Polski szkoda.