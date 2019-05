Rząd uratował matury! Zalewska: ,,Rząd realizuje to, co zapowiedział''

- Matury mogą się spokojnie odbywać. Zaprosiliśmy związkowców do obrad okrągłego stołu, tym bardziej że zakończyliśmy prace nad ustawą, która realizuje porozumienie podpisane przez rząd i stronę związkową. Ustawa przyspiesza i podnosi podwyżki we wrześniu, to będzie 10 proc., razem w 2019 roku 15 proc., 300 zł za wychowawstwo i 1000 zł na start. Rozporządzenie, które mówi, że będzie więcej godzin do dyspozycji dla dyrektora, jest już podpisane. Rząd realizuje to, co zapowiedział w 2017 roku - stwierdziła