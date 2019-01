Rząd Theresy May obronił się w parlamencie

Dziś wieczorem w brytyjskiej Izbie Gmin posłowie debatowali nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Wniosek złożyli opozycyjni Laburzyści.

Jak zagłosowali deputowani? 325 posłów opowiedziało się przeciw propozycji Partii Pracy. 306 posłów poparło wniosek o wotum nieufności. Oznacza to, że rząd Theresy May obronił się przewagą 19 głosów, tak więc brytyjska premier oraz ministrowie pozostają na stanowiskach.

"Ta Izba wyraziła swoje zaufanie dla tego rządu. Jestem gotowa, aby pracować z każdym członkiem tej Izby, aby zadbać o to, że zachowa ona także zaufanie Brytyjczyków"- przemawiała szefowa brytyjskiego rządu. May odniosła się również do referendum z 2016 r. w sprawie Brexitu.