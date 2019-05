Rząd powoła komisję ds. pedofilii, obejmie wszystkie grupy społeczne. Premier: Trzeba to wypalić gorącym żelazem!

Cogito ergo sum 21.5.19 14:32

Z teatrów i z tego środowiska to Komisja wyjdzie najwcześniej za dziesięć lat. U prawników także będzie ciekawie. Jak zajmą się dziennikarzami to dłuższy postój szykuje się w TVN. W Kościele typuję eksplozję we Wrocławiu. Tam naprawdę trzeba zrobić porządek.