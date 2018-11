Rząd podniesie najniższą emeryturę. Ekonomiści chwalą

Emerytów i rencistów czeka w 2019 r. nie tylko waloryzacja świadczeń, ale i odniesienie minimalnej emerytury w 2019 r. do 1100 zł - przewiduje projekt, który jest zapisany w wykazie prac legislacyjnych rządu. O tych propozycjach mówili m.in. goście Justyny Golonko w Polskim Radiu 24.

W wykazie prac rządu zaznaczono, że rząd planuje jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Zmiany mają polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń do 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł.