Rząd planuje utworzenie Centralnej Bazy Rachunków

Dzięki Centralnej Bazie Rachunków fiskus ma łatwiej wykrywać oszustwa podatkowe.

Rejestr miałby objąć między innymi rachunki bankowe, rachunki w SKOK-ach, rachunki papierów wartościowych, umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi czy portfele on-line, na których gromadzone są jednostki walut wirtualnych. Dostęp do informacji o rachunkach miałyby między innymi: prokuratura, Policja, Straż Graniczna, CBA, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej, a także wywiad skarbowy.

Wśród celów nowej regulacji jest usprawnienie działań kontroli skarbowej czy celnej, większa kontrola administracji nad pozyskiwanymi informacjami. Przepisy mają też ułatwić lokalizację składników majątku oraz analizę zgromadzonych danych w celu typowania rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej.

Tuż przed świętami minister finansów i rozwoju skierował projekt do konsultacji społecznych. Trafił on do 39 podmiotów, między innymi ministerstw, organizacji pozarządowych czy instytucji, takich jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przedstawiciele biura GIODO informują, że obecnie analizują projekt.

emde/IAR

27.12.2016, 17:00