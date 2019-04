Rząd PiS dzięki nowelizacji prawa oświatowego uratował ponad 15 tys. maturzystów

1. Blisko 3 tygodniowy strajk nauczycieli miał najpierw uniemożliwić przeprowadzenie egzaminów gimnazjalistów, a później także ośmioklasistów, a gdy się to nie udało, liderzy ZNP zaczęli coraz głośniej mówić, że rady pedagogiczne mogą nie przeprowadzić klasyfikacji uczniów z klas maturalnych, a to uniemożliwi uczniom, zdawanie egzaminów maturalnych.

Co więcej w 2 szkołach wczoraj do godziny 14 nie dokonali kwalifikacji ich dyrektorzy i jeżeli sytuacja się nie zmieni to będą musiały zrobić to samorządy prowadzące te placówki.