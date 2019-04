Rząd oferuje duże podwyżki, Związki dalej nieufne

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawił dziś związkom nauczycielskim nowe propozycje. Zakładają bardzo duże podwyżkido 2023 roku. Według NSZZ ,,Solidarność'' i ZNP ceną za to byłoby jednak zmniejszenie zatrudnienia w szkołach, a na to związkowcy nie chcą się zgodzić. W tej sytuacji szef ZNP, Sławomir Broniarz, zapowiedział, że w poniedziałek rusza strajk.

,,Jako związek zawodowy sceptycznie się do tego odnosimy, ponieważ to niesie za sobą dość liczne zwolnienia pracowników i na to na pewno się nie zgodzimy. Nie bylibyśmy związkiem zawodowym, który by robił coś takiego, że zwalnia 10 czy 20 proc. pracowników, żeby reszta mogła lepiej zarabiać, nie o to nam chodzi'' - powiedział Ryszard Proksa z NSZZ ,,Solidarność''.