Rząd nie zostawi maturzystów na niełaskę ZNP!

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma zamiaru stać bezczynnie i przyglądać się, jak strajkujący nauczyciele swoją postawą uderzają w maturzystów. Wczoraj Międzyszkolny Komitet Strajkowy zdecydował co prawda, że szkoł będą klasyfikować uczniów do egzaminy dojrzałości, jednak gdyby niektóre placówki nie posłuchały, rząd ma „plan B”.

Jak informuje dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd PiS ma gotowy projekt zmian w prawie, które mają sprawić, że kłopotów z kwalifikacją tegorocznych maturzystów nie będzie. Możliwe, że zostaną one uchwalone na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu – jeśli rząd uzna, że część matur wciąż jest zagrożona.

Dziennik informuje, że zmiana ma dotyczyć przede wszystkim prawa do kwalifikacji uczniów do matury, w związku z czym konieczna byłaby zmiana ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego w zakresie kompetencji oraz uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych.

W takiej sytuacji dyrektor w wyjątkowych okolicznościach otrzymywałby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury, co obecnie leży w kompetencjach wyłącznie rady pedagogicznej.