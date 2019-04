Rząd ma dobrą ofertę, ale Broniarz wciąż sceptyczny

,,Mam nadzieję, że jednak jeszcze się porozumiemy. Dopóki siadamy do stołu i jest wola rozmowy, a ze strony rządu ta wola jest. Dzisiaj została przedstawiona kolejna propozycja, której nie przyjmuje ZNP i FZZ, ale mam nadzieję, że jeszcze jest przestrzeń do rozmowy. Teraz najważniejsze są egzaminy. Ważne, żeby młodzież, dzieci mogły napisać egzaminy w spokoju i to był również dzisiaj mój apel do związkowców, żeby nie wykorzystywać właśnie młodzieży i ich przyszłości w tym sporze'' - mówiła premier Beata Szydło w ,,Gościu Wiadomości'' w sobotę wieczorem.