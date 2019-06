,,Rz'': To już pewne. W środę umowa o Fort Trump

W środę prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpiszą umowę o zwiększeniu obecności wojskowej Ameryki w naszym kraju - podaje "Rzeczpospolita". Do ostatniej chwili trwały negocjacje finansowe.

Ostatecznie ustalono, że Polska przekaże na modernizację poligonów i infrastruktury wojskowej jednarozowo niecałe 2 mld dolarów. Później Polacy będą pokrywać koszty mediów używanych przez wojska USA - to kilkadziesiąt milionów rocznie.

"W Polsce obecność Amerykanów ma mieć podobny charakter jak w Niemczech. Jej podstawą mają być tzw. aktywatory (enablers): sztaby dowodzenia, magazyny broni, lotniska czy porty, które umożliwią błyskawiczne przyjęcie większych jednostek w razie zagrożenia. To wszystko pozwoli na zbudowanie zrębów amerykańskiej dywizji, mimo że nie będzie temu odpowiadał stan osobowy Fortu Trump" - podaje "Rz".

Obecnie w naszym kraju przebywa około 1,3 tys. Amerykanów. Ta obecność zwiększy się do 6 tysięcy. Będzie to czwarty największy kontygent wojsk USA w Europie - po Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Według "Rz" to nie zamyka jednak dalszej rozbudowy obecności wojsk USA w Polsce.