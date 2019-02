,,Rz'': Ruch 4 Czerwca - nowy projekt polityczny Tuska

Opozycja planuj utworzyć nową formację, która pozwoli jej odsunąć PiS od władzy. W sprawę zaangażował się bezpośrednio szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. Robocza nazwa inicjatywy to ,,Ruch 4 Czerwca'', co jest nawiązaniem do daty pierwszych częściowo wolnych wyborów po wojnie.