,,Rz'': Rekonstrukcja rządu pogrążyła opozycję

W ocenie publicysty tego dziennika, Artura Bartkiewicza, Prawo i Sprawiedliwość odpuszcza walkę o "mityczne centrum", stawiając na swój sprawdzony elektorat. Autor uważa, że to droga do sukcesu partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak wskazuje Bartkiewicz, przez lata PiS próbowało kokietować owo rzekome "centrum".

"PiS jest dziś partą – mimo swojej antyestablishmentowej narracji – mainstreamową. Wybory do Parlamentu Europejskiego dobitnie pokazały, ze głosowanie na PiS nie wymaga już lista figowego w postaci tego czy innego bezpartyjnego autorytetu, który niejako usprawiedliwia ten wybór. PiS szedł do wyborów do PE z twarzą Jarosława Kaczyńskiego – polityka, który przez lata był jednocześnie symbolem tej formacji i obciążającym ją balastem, zniechęcającym do PiS nieco bardziej umiarkowanych wyborców – i zdecydowanie wygrał. PiS nie musi już walczyć o swoją część centrum – bo po prostu ją zagospodarował" - przekonuje autor.