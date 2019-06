,,Rz'' o niejawnym dokumencie PiS: Rząd całkowicie odrzuca obcych kulturowo migrantów

Artur 24.6.19 7:54

Świat stanął obecnie w obliczu automatyzacji. To oznacza zastępowanie wielu czynności przez maszyny, komputery, algorytmy radzące sobie lepiej od ludzi. Te procesy zaczęły się już dziać i w polskiej gospodarce. Jeżeli cierpimy chwilowo na brak ludzi pracy to oznacza jedynie, że potrzebujemy środków finansowych i pracy rozwijającej istniejące już rozwiązania techniczne pozwalające na automatyzację i robotyzację prac.

Ściąganie imigrantów to uwstecznianie gospodarki, to kierunek, który może być stosowany w kolonialnych w gospodarkach niskokapitałowych. Praca zaczyna być dobrem rzadkim i ściąganie ludzi do pracy jest niszczeniem społeczeństwa a nie jego rozwojem. Naszych bliźnich możemy obdarowywać owocami naszej pracy i możemy się dzielić z nimi środkami tak aby i oni w swoich krajach rozwijali służące sobie gospodarki.

Bardzo dobra, dojrzała i przemyślana decyzja PiS.

Ta wiedza jest już dość powszechna nie tylko w środowiskach naukowych.