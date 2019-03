,,Rz'': Jest przełom. USA chcą być na stałe w Polsce

,,Rzeczpospolita'' twierdzi z kolei, że Amerykanie chcą zwiększyć swój kontyngent w Polsce o 1000 żołnierzy - a może więcej. Kluczowe jest jednak to, że część amerykańskich jednostek stacjonowałaby nad Wisłą na stałe - a nie, jak dotąd, tylko rotacyjnie. ,,Chodzi przede wszystkim o sztaby dowodzenia, zwiad, zabezpieczenie sprzętu i amunicji, ale także np. jednostki lotnictwa. Jednocześnie rotacyjna obecność innych wojsk, jak brygady piechoty ćwiczącej w Żaganiu, byłaby planowana na wiele lat do przodu, a nie z roku na rok'' - podaje ,,Rz''.

Negocjacje mają potrwać od pół roku do 12 miesięcy. Polskie władze naciskają na ich zakończenie przed wyborami parlamentarnymi. Na marginesie, to może być korzystne także dla Amerykanów. Po ewentualnym zwycięstwie Platformy Obywatelskiej do władzy w Polsce doszłaby ponownie opcja niemiecka i z amerykańskich planów mogłoby zostać niewiele. Stąd obie strony wydają się zainteresowane szybkim zakończeniem rozmów.