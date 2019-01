Ryszarda Czarneckiego list do Tuska: Co Pan powie Polakom?

Alojzy Cedzidło 28.1.19 15:51

No no no .. Na kulturze Panu Autorowi nie zbywa . Zwyklę tak jest kiedy w główce pucha i brak zdolnoći logicznego rozumowania .To takie podobne do ,,NIE BO NIE A DLACZEGO NIE ? A CO WAS TO OBCHODZI SAMI SE ODPOWIEDZCIE.