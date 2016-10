Ryszard Petru twierdzi, że spędził aż 4 lata w gimnazjum. Pewnie stąd jego niespotykane pomysły

reklama

Ryszard Petru bardzo się martwi o losy dzieci gimnazjalnych w związku z planowana reformą. Sam - jak twierdzi - spędził w gimnazjum aż 4 lata.

,,Pytanie, co z tymi, którzy są teraz w gimnazjach, jak wygląda cała ta forma przejścia. Czy my jesteśmy w ogóle do tego przygotowani? Proszę państwa, bo łatwo powiedzieć.. Ja też byłem właśnie cztery. Też byłem w podstawówce osiem lat, potem cztery lata gimnazjum''

- oświadczył Ryszard Petru, szef .Nowoczesnej na konferencji prasowej. Wpadkę wychwycił PikusPOL i opublikował w krótkim filmiku na Twitterze.

Może siła intelektu Ryszarda Petru wynika właśnie stąd, że o jeden rok więcej niż wszyscy spędził w gimnazjum? Ale przecież pierwsze roczniki uczniów gimnazjalnych, jakie zaczęły naukę w tym systemie, to dzieci urodzone w roku 1986, zaś lider .Nowoczesnej urodził się w 1972 r.

Trudno doszukać się w słowach pana Petru logiki, ale może to kwesita słabej pamięci?

Jeśli chodził do gimnazjum, to niby nic, ale ten jeden rok nauki więcej niż wszyscy inni młodzi ludzie - właśnie to mogłoby być źródłem pomysłów, z którego krynicy Ryszard Petru czerpie garściami wiedzę i dzieli się nią ze społeczeństwem.

W Wikipedii możemy wprawdzie przeczytać zgoła inną treść na temat liczby lat gimnazjów i który rocznik dzieci je rozpoczął, ale podobnie jak w ,,aferze widelcowej'' należy uważać, czy Wikipedia nie zmieni teraz tych kompromitujących Ryszarda Petru danych.

''Gimnazja w polskim systemie oświaty pojawiły się ponownie 1 września 1999 roku. Od tego roku gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową. Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, był rocznik 1986.

Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. System ten jest krytykowany ze względu na obniżenie poziomu edukacji i ukierunkowanie jej wyłącznie na mechaniczne przyswajanie wiedzy potrzebnej do zdania testów. Istnieją plany powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum''. (źr. Wikipedia, stan na dzień 31.10.2016)

