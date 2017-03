Ryszard Petru ordynarnie obraża Saryusza-Wolskiego

reklama

Ryszard Petru obraża polskiego kandydata na szefa Rady Europejskiej! Jacek Saryusz-Wolski to według szefa Nowoczesnej człowiek, który się... "skundlił".

Niesamowicie chamska wypowiedź Ryszarda Petru. Polityk, któremu brakuje elementarnej erudycji, czemu dał wyraz już wielokrotnie, kompromitując funkcję posła RP, teraz poniża europosła Saryusza-Wolskiego, polskiego kandydata na szefa RE.

"rzejdzie do historii jako osoba, która została wykorzystana by uwalić polskiego kandydata. Nie wiem jak nazwać takie zachowanie. To jest skundlenie. Jak on może patrzeć w lustro po tym wszystkim?" - mówił Ryszard Petru w Telewizji WP.

"Jest ktoś, kto lubi takie osoby - poniżone, sponiewierane, bez charakteru. Jarosław Kaczyński" - dodawał Petru.

Następnie uznał, że Saryusz-Wolski byłby lepszym szefem MSZ, niż Witold Waszczykowski.

Co za język, co za porady... My mamy dla Petru jedną, naprawdę konkretną: Niech wraca na Maderę...

kk/wp.pl

7.03.2017, 12:25