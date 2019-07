Ryszard Petru: Oddawałem Nowoczesną na poziomie 9 procent

– Podkreślę: oddawałem Nowoczesną na poziomie 9% poparcia w sondażach. To był błąd [wyjazd do Portugalii], natomiast gwóźdź do trumny oznacza zabicie, a przypomnę, oddawałem partię na poziomie 9%. W dzisiejszej perspektywie to całkiem niezły wynik. Wtedy wydawało się to bardzo mało – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.