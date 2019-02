Ryszard Legutko: Nie mam najmniejszego zaufania do TSUE

"Nie mam najmniejszego zaufania do instytucji Trybunału Sprawiedliwości UE. (…) To nie jest organ, który rozstrzyga merytorycznie. To jest organ, który walczy o swoje nadrzędne kompetencje wobec państw członkowskich. Wyrok niekorzystny wobec Polski to dla TSUE kolejny przyczółek, który zdobywają" - mówił