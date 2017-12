Ryszard Czarnecki zdradza przyszłość Waszczykowskiego i Macierewicza

Witold Waszczykowski może spać spokojnie, bo ciężko pracował dla dobra RP; w rządzie ma też pozostać jako szef resortu obrony minister Antoni Macierewicz - mówi Ryszard Czarnecki.

,,Z tego co słyszałem, premier Morawiecki docenia pracę ministrów i z pierwszym obrotem ciał niebieskich żadnych zmian nie będzie. Zmiany będą w styczniu. Minister Waszczykowski w ogóle może spać spokojnie, bo ciężko pracował dla dobra RP, więc myślę że jego cen może by∂ głęboki i spokojny. Prof. Szczerskiego bardzo cenię, pamiętam jak pracował w PE i wysoko oceniam jego pracę. W Kancelarii Prezydenta robi dobrą robotę'' - powiedział dziś wiceszef Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowsim na TVN24 podkreslił też, że swoje stanowisko ma zachować minister Antoni Macierewicz. ,,Z tego co słyszę, dalej będzie członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za resort obrony'' - zapewnił.

Czarnecki zdradził też, że pierwsza wizyta zagraniczna Mateusza Morawieckiego to Francja. ,,Mogę powiedzieć że według mojej wiedzy premier Morawiecki z pierwszą wizytą bilateralną poleci do naszego sojusznika w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli do Francji. Zaproszenie wyszło ze strony francuskiej, prezydenta Macrona i premier Morawiecki, która zna z czasów kiedy obaj byli ministrami, to zaproszenie przyjął. Dobrze, bo relacje polsko-francuskie są ważne'' - powiedział.

