Ryszard Czarnecki: Zatrzymać rosyjską agresję na Morzu Azowskim!!!

Czarnecki podkreślił, że mówiąc o postępach Ukrainy we wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej nie można zapominać o trudnej sytuacji tego kraju. "Pamiętajmy o agresji rosyjskiej na Morzu Azowskim, o blokadzie ukraińskich portów i zaburzaniu ruchu morskich statków płynących do Berdiańska i Mariupola – ważnych ukraińskich portów, które są oknem na świat Ukrainy, które umożliwiają eksport ukraińskich towarów" – mówił Ryszard Czarnecki. Polski polityk podkreślał, że tego typu agresję należy stanowczo potępić.

Nawiązując do przyjętej w październiku przez Parlament Europejski rezolucji ws. sytuacji na Morzu Azowskim europoseł wezwał obecną na debacie Wysoką Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federicę Mogherini do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku powstrzymania rosyjskiej ekspansji w tym regionie.