Ryszard Czarnecki: Wybory 1989 r. nie były przełomowe dla Polski

- Można dokonywać beatyfikacji Okrągłego Stołu, można uważać wybory do Sejmu, w których prawie dwie trzecie miejsc oddało się komunistom za moment przełomowy w historii Polski, ja tak nie sądzę. Oczywiście dostrzegam pozytywy tamtych wydarzeń, był to krok naprzód, ale trudno uznać tę datę za założycielską dla nowego państwa polskiego – mówił w Polskim radiu 24 Ryszard Czarnecki, eurodeputowany (PiS).

Ryszard Czarnecki odniósł się do organizowanych w Gdańsku uroczystości wydarzeń 4 czerwca 1989 r. - Jest to kolejne spotkanie towarzystwa wzajemnej adoracji, z którego nic nie wynika ani dla społeczeństwa, ani sytuacji politycznej w kraju. Opozycja nie opracowała żadnej formuły atrakcyjnej dla ludzi. Taka ucieczka w historię, która dla wielu Polaków jest kontrowersyjna jest przykładem, że opozycyjne ma ciekawej, atrakcyjnej narracji. Rząd przedstawia konkretne propozycje gospodarcze i społeczne, przedstawia plan jak do tego dojść tymczasem opozycja porusza się w obszarach, które może są ciekawe dla mediów opozycyjnych, ale Polaków nie porwą – komentował gość audycji.