Ryszard Czarnecki: To zemsta na Polsce za to, że pomieszaliśmy szyki największym państwom

- Mam wrażenie, że to jest odwet za zablokowanie pana Timmermansa - powiedział w Polskim Radiu europoseł Ryszard Czarnecki, odnosząc się do wyników głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego.

- Tak to odbieramy. To wygląda na zemstę na Polsce za to, że pomieszaliśmy szyki największym państwom, które chciały narzucić pewne rozwiązania personalne w Unii - powiedział Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem wczoraj ci, którzy tyle mówią o demokracji, demokrację złamali. - Według systemu D’Hondta, według parytetów to stanowisko jednego z wiceprzewodniczących PE należało się polskiej delegacji w ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - stwierdził Czarnecki. - Nie dotrzymano pewnych reguł - podkreślił.