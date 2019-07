Ryszard Czarnecki: To przejdzie do politycznej historii Europy

Konfederata 7.7.19 13:16

O znowuż Czarnecki:) Znany miłośnik banderowców. Ciekawe czy był na rosole dziś przy niedzieli u swojego teścia członka WRON.

Jak to mówią, komuchy są be! Ale jeśli to nasz komuch to jest cacy.

Swoją drogą gen. wycierpiał dużo! Banderowcy mu rodzinę wymordowali, a ten jego zięć (tfu!) fraternizuje się z nimi.