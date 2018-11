Ryszard Czarnecki: To byłby euro-Armageddon...

Lektury kształcą. Także zagranicznych gazet. Na przykład niemiecka „Tagesspiegel”, ale też „Berliner Kurier” opisały to, co dzieje się w stolicy Republiki Federalnej w biały dzień i ciemną noc. „Gang w Gesundbrunnen” walczy o wpływy. Co kryje się pod tą nazwą?

Ale radia też czasem warto posłuchać . Jedna z komercyjnych radiostacji podała iż nadwyżka budżetowa Polski wyniesie 3 miliardy 200 milionów złotych. Warto słuchać radia, jeśli ma się dobra pamięć. A ja mam nienajgorszą. Pamiętam jak ekonomiczny „guru” PO prof. Andrzej Rzońca prorokował, że deficyt budżetowy Rzeczypospolitej może wynieść… 100 miliardów złotych! Prorok Andrzej, psiakrew. Za program gospodarczy Platformy odpowiada facet, który pomylił się w szacunkach budżetowych, bagatela, o 103 miliardy złotych polskich. Mocne!



Nie tabloidy, nie żądne sensacji „brukowce”, lecz poważny, bo będący ekonomicznym punktem odniesienia dla branży finansowej, „Bloomberg” właśnie podał dlaczego Berlin i Paryż staną na głowie, aby nie dopuścić do opuszczenia strefy euro przez Włochy. Gdyby Italia powiedziała eurozonie „arrivederci”, to niemieckie i francuskie banki straciłby 400 miliardów dolarów. Drobiazg, nie ma co. Teraz rozumiemy, co kryje się pod hasłem „europejskiej solidarności”. Nie chodzi o ocalenie „projektu europejskiego”, bo jest niby dobry dla obywateli, a eurostrefa to przedsionek do gospodarczego raju! Chodzi tylko o to, że banki i banksterzy dwóch najważniejszych krajów Unii Europejskiej mogliby ponieść katastrofalną porażkę, zaliczyć megawtopę, pokazać degrengoladę. Tak to byłby euro-Armageddon…



Za komuny było tak, że „jak myślisz partia − mówisz Lenin” − albo odwrotnie. „Czasy się zmieniły, ale Pan, Panie Sturmbahnfuehrer wcale nie”… Tylko teraz ta operacja odbywa się pod sloganami „europejskiej jedności”, „wspólnej Europy”, itd.,itp.