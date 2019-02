Ryszard Czarnecki: Timmermans to bankrut polityczny we własnym kraju. To jego ostatnie pięć minut

- Gdyby w Brukseli i Strasburgu nie toczyła się obecnie kampania wyborcza, to o Polsce by już dawno tu zapomniano. Atmosfera wyborów, którą tu widać, słychać i czuć, ewidentnie generuje akty wrogości wobec naszego kraju - powiedział w Polskim Radiu 24 Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.

Według Ryszarda Czarneckiego, to tylko kwestia czas, kiedy sytuacja wobec naszego kraju wróci do normy. – Po wyborach, w nowym Parlamencie Europejskim i nowej Komisji Europejskiej, ta sytuacja niewątpliwie się uspokoi - powiedział w PR24 Ryszard Czarnecki.

Polityk omówił sytuację, do której doszło podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego. Rzecz dotyczy prac Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), która wiele miesięcy temu wysłała do Polski specjalną delegację. Europoseł Czarnecki przypomina, że zabroniono w niej udziału europosłom z Polski.

Polityk PiS wspomniał też o roli, jaką w atakach na Polskę pełni Frans Timmermans. Ten holenderski polityk, członek Partii Pracy, były minister spraw zagranicznych Holandii, od 2014 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, wygłasza w imieniu UE niesłychanie ostre deklaracje wobec Polski. - On nic nie znaczy u siebie, w związku z tym aktywizuje się za granica. To bankrut polityczny we własnym kraju (...). To jego ostatnie pięć minut - podsumował Ryszard Czarnecki.