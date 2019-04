Ryszard Czarnecki: Timmermans łamie unijne prawo!

Moni 15.4.19 11:23

Zupełnie nie ma już powodów, by przejmować się jakimś Timmermansem. Po majowych wyborach do PE obraz polityczny Europy zmieni się radykalnie. Przesłanki? W samej Holandii partia tego Timmermansa w ostatnich wyborach krajowych zeszła na margines tracąc 30 mandatów i teraz ma notowania w granicach dwóch procent, czyli błędu statystycznego. Istnieją jakieś racjonalne powody, dla których w najbliższych wyborach do PE obywatele państw zachodniej Europy naraz ponownie zakochają się w lewackim obłędzie, którego Timmermans jest już tylko ponurym symbolem?