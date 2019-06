Ryszard Czarnecki: Realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego

Realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego, który mówił o relacjach transatlantyckich, Polski z USA i Europy z USA, jako kluczu. Podkreślał, że NATO to podstawa i był krytyczny wobec wszelkich alternatywnych koncepcji - podkreślił.

Trzeba powiedzieć wyraźnie, że my, tworząc bliskie więzi regionalne z krajami bałtyckimi, bałkańskimi, krajami V4, realizujemy koncepcję Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że musimy być partnerem dla państw zachodnich, ale im będziemy silniejsi w regionie, tym bardziej będą nas poważać - wskazał Ryszard Czarnecki.

Mam więc poczucie, że jeżeli dzisiaj prezydent patrzy na nas z nieba, to jest zadowolony z tej polityki. Jest ona realizacją tego, co on robił - dodał.