Ryszard Czarnecki: Realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński, prezydent Polski w latach 2005-2010, urodził się 18 czerwca 1949 roku. W 70. rocznicę urodzin tragicznie zmarłego polityka, Ryszard Czarnecki mówił o tym, jak postrzegał on rolę Polski w polityce międzynarodowej. - Realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego, który mówił o relacjach transatlantyckich, Polski z USA i Europy z USA, jako kluczu. Podkreślał, że NATO to podstawa i był krytyczny wobec wszelkich alternatywnych koncepcji - powiedział europoseł.

W opinii europosła PiS takie koncepcje alternatywy wobec NATO "teraz też się pojawiają" i trzeba "patrzeć na to z dużym dystansem". - Żeby niektóre duże państwa europejskie nie starały się osłabiać Sojuszu poprzez tworzenie doktryny europejskiej polityki obronnej. To może być tylko uzupełnienie, nie coś obok czy wbrew - powiedział polityk.

- Trzeba powiedzieć wyraźnie, że my, tworząc bliskie więzi regionalne z krajami bałtyckimi, bałkańskimi, krajami V4, realizujemy koncepcję Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że musimy być partnerem dla państw zachodnich, ale im będziemy silniejsi w regionie, tym bardziej będą nas poważać - wskazał Ryszard Czarnecki. - Mam więc poczucie, że jeżeli dzisiaj prezydent patrzy na nas z nieba, to jest zadowolony z tej polityki. Jest ona realizacją tego, co on robił - dodał.