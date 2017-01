Ryszard Czarnecki ponownie wiceszefem PE

reklama

Ryszard Czarnecki, fot. TV Republika, Youtube reklama

Dziś posłowie do Parlamentu Europejskiego decydowali o wyborze wiceprzewodniczących tej instytucji. Już po pierwszej turze wśród europosłów wybranych na to stanowisko znalazł się europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS został wybrany na tę funkcję po raz drugi.

„Bardzo się cieszę, że jestem pierwszym Polakiem w historii od naszego wejścia do UE w 2004 roku, który uzyskał reelekcję gdy chodzi o dotychczasowych komisarzy jak Hubner, Lewandowski, przewodniczących i wiceprzewodniczących PE jak Buzek, Onyszkiewicz, Siwiec, Bielan, Saryusz-Wolski, Protasiewicz. Jestem jedynym Polakiem, któremu udało się uzyskać ponowny wybór. Szósty wynik wśród 15 kandydatów jest fantastyczny, bo doceniono moją 2,5-letnią ciężką pracę. W 2014 roku miałem 14. wynik w głosowaniu. Obaliliśmy mit o izolacji międzynarodowej Polski. Skoro Jacek Protasiewicz z rządzącej wtedy PO w 2012 roku uzyskał 204 głosy a ja dziś 328, to najlepiej to świadczy, że Polska po dobrej zmianie ma silną pozycję międzynarodową. Poprawiłem także mój wynik z 2014 roku (wtedy 282 głosy, dziś 328) a więc jest przyrost o blisko 50 głosów” - mówi Ryszard Czarnecki.

Ryszard Czarnecki urodził się 25 stycznia 1963 roku w Londynie. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

W latach 1997-1998 pełnił funkcję ministra-przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w latach 1998-1999 ministra-członka Rady Ministrów. Poseł na Sejm RP dwóch kadencji.

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego.

W 2008 roku otrzymał nagrodę MEP Awards dla najlepszego eurodeputowanego w kategorii rozwój.

W latach 2014-2017 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za politykę wschodnią.

Biuro Prasowe Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Delegacja PiS

18.01.2017, 12:10