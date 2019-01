Ryszard Czarnecki: Pogrzeb Adamowicza pokazał różnicę między PiS a PO

Skorpion 22.1.19 17:47

Przecież wy ludzie lewicy nie wiecie co to demokracja i wolność słowa. Przez całe dekady ludzie , to znaczy wyznawcy religii komunistycznej na czele ze wszystkimi bolszewickimi przywódcami niszczyliście demokrację i wolność słowa. Teraz jak straciliście władzę to wydzieracie się o to co sami zabieraliście ludziom walczącym o wolność. Tak plugawych ludzi jak lewactwo to nie ma. Wcale nie chodzi wam bolszewikom o demokrację i walkę z mową nienawiści ze strony prawdziwych Polaków. Wam chodzi o straconą w demokratycznych wyborach władzę. O stanowiska , apanaże , parcie na szkło i dalsze obdzieranie Polski z tego co jej zostało. Nic wam nie pasuje bo jesteście kastą. Kastą ludzi zdrajców i sprzedawczyków. Ci sami co sprzedawali Polskę i Polaków Moskwie dziś sprzedają lewackim Niemcom i zapijaczonym samozwańczym władcom Brukseli.