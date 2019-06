Ryszard Czarnecki: Podatek od paliw kopalnych to uderzenie pałką w Polskę

Maciek Arczyński 27.6.19 14:55

Znasz to:

"Rząd się sam wyżywi"



Uderzy nie w rząd taki czy inny tłuku, tylko w zwykłych Polaków. I czy to będzie PiS, PO, Biedroń, PSL, Kukiz15, Konfederacja, czy cokolwiek innego to oni w ramach władzy przeżyją, ktokolwiek matole będzie sprawował władzę. Oberwą ci na dole jełopie.



Debilu, dobrobytu, bogactwa nie buduje się przez parę lat tylko przez dekady. Gospodarka to nie totolotek co to ma bingo i jest tylko to tysiące różnych zależności i powiązań nie tylko wewnętrznych ale także zewnętrznych. Ale niestety takie debile jak Ty nie rozumieją tego. Takim ja Ty to się wydaje, że wystarczy wydać taki czy inny przepis i już wszyscy w okolicy będą przed nim skakać z gałęzi na gałąź bo typowy Pan Hi, hi... coś sobie uradził.



Ale mondruj się dalej. Zdaje się, że trzeba abyśmy dostali porządnie po d... żeby wreszcie mondrale zaczęli myśleć. Dobrze, że jestem już dostatecznie stary by nie planować przyszłości prócz dołu na cmentarzu. Dzięki Ci Panie Boże, że to już - biorąc pod uwagę statystykę - bliżej niż dalej. Przynajmniej takich tempaków nie będę musiał oglądać/czytać/wysłuchiwać.