Ryszard Czarnecki: PiS doskonale wykorzystuje koniunkturę - i ekonomiczną, i polityczną

Trump nie dość, że nie wtrąca się w nasze sprawy wewnętrzne to jeszcze chwali polskie władze i podkreśla, że z naszą demokracją jest OK. Wie, że te same środowiska liberalno-lewicowe atakują i jego i nas. Za drugiego rządu SLD-PSL zaraz po wejściu do NATO też mieliśmy bliskie relacje z USA tyle, że była to „ulica jednokierunkowa”: nasi chłopcy bohatersko walczyli w Afganistanie i Iraku, ale nie przekładało się to na język korzyści gospodarczych czy geopolitycznych dla Rzeczypospolitej.