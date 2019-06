Ryszard Czarnecki: Opozycjo! Ciesz się z sukcesów Ojczyzny i nie opowiadaj głupot

„Izolacja Polski” to teza totalnej opozycji. Jak to wygląda w praktyce, zobaczyliśmy na uroczystościach w Londynie (rocznica operacji aliantów podczas II wojny światowej): premier Morawiecki ustawiony tuż przy Jej Królewskiej Mości.

Do prezesa Kaczyńskiego przyjeżdżają politycy z różnych krajów i formacji politycznych, zabiegając o wspólną frakcję w PE. Do Warszawy właśnie przyjechał, aby spotkać się z premierem polskiego rządu główny kandydat na nowego szefa Komisji Europejskiej, aby grzecznie prosić o poparcie przez Polskę. W przyszłym tygodniu do USA udaje się minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak będzie merytorycznie przygotował militarne tematy rozmów prezydentów Dudy i Trumpa: chodzi już o techniczne aspekty zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Odgrywamy aktywną rolę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polak został wybrany szefem jednej z najważniejszych instytucji światowego sportu WADA (Światowa Agencja Antydopingowa). Przyjeżdżają do nas pielgrzymki ekspertów i dziennikarzy chcących dowiedzieć się, dlaczego Polska tak się rozwija – mimo spowolnienia w całej Europie.