Polska obroniła cały region przed niesprawiedliwością Brukseli

- To polski sukces. Ta propozycja, którą przedstawiono, była bardzo niesprawiedliwa i nie uwzględniała wysiłku Polski, która w ciągu ostatnich 30 lat dokonała gigantycznych starań - powiedział w "Sygnałach dnia" Ryszard Czarnecki, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do unijnego szczytu, podczas którego Polska, Czechy, Węgry i Estonia nie zgodziły się, by zapis o neutralności węglowej do 2050 r. pojawił się we wnioskach ze szczytu.