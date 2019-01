Ryszard Czarnecki o słowach Kurskiego: To jest szczucie!

– To jest judzenie, szczucie. Uważam, że nie tylko politycy, ale też dziennikarze ponoszą odpowiedzialność za słowo w przestrzeni publicznej (...) również pan Jarosław Kurski – mówił na antenie radiowej Trójki Ryszard Czarnecki (europoseł Prawa i Sprawiedliwości).

– Co do ogólnego apelu o. Wiśniewskiego ja bym się nawet pod nim podpisał. Z nienawiścią trzeba skończyć. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział bardzo mądrze w tych dniach, że Polska potrzebuje pojednania, abyśmy wyrzekali się języka, który budzi agresję. Trzeba szukać tego, co łączy.