Ryszard Czarnecki: Niewygodni Ulmowie. Nie pasują do mitu o złych polskich antysemitach

24 marca mija 74. rocznica zamordowania wielodzietnej polskiej rodziny z Podkarpacia za ukrywanie współobywateli RP – Żydów. Małżeństwo Ulmów i siedmioro ich dzieci (siedmioro-bo Zofia Ulma spodziewała się kolejnego dziecka) zginęli za to, że wiedząc, co za to grozi zapewnili schronienie żydowskim sąsiadom. Stali się symbolem, bo można liczyć na dziesiątki tysięcy naszych rodaków, którzy zginęli ukrywając Żydów. Dzisiaj dla wielu ci bohaterscy i przeważnie bardzo skromni ludzie są niewygodni, bo psują narrację różnym środowiskom, zarówno w Polsce, jak i poza nią. Nie pasują do mitu o złych polskich antysemitach – współsprawcach Holocaustu.