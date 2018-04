Ryszard Czarnecki: Kaczyński jak Piłsudski, nic dla siebie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński może być porównany z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Obaj nie chcieli nigdy niczego dla siebie, poświęcając się całkowicie służbie państwu. Jarosław Kaczyński jest gwarantem ostrej i bezkompromisowej walki z patologiami - także we własnej partii, mówi europoseł PiS, Ryszard Czarnecki.

,,Prezes Kaczyński jest gwarantem, że gdy chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to obojętnie od tych prawdziwych czy nieprawdziwych cech ludzkich, o których pani mówiła, że w tym zakresie nie będzie tolerancji dla tych, którzy służbę publiczną mylą z dojeniem państwa'' - powiedział Czarnecki.

,,Tutaj znam prezesa Kaczyńskiego, można się zgadzać, nie zgadzać, można mu zarzucać taką czy inną retorykę, ja go będę bronił, ale jest to człowiek piekielnie uczciwy. Uważam, że gdy chodzi o polskich polityków tej rangi, można go porównywać z Józefem Piłsudskim, który też nigdy nic dla siebie. Jarosław Kaczyński też nigdy nic dla siebie, żyje... no, jest bardzo długo posłem, senatorem był też... bardzo skromnym majątkiem, jako człowiek jest bardzo skromnym człowiekiem...'' - dpdał.

,,To jest człowiek, dla którego służba państwu jest priorytetem numer jeden. I on nie będzie tolerować zachowań, które stoją w sprzeczności z pewnym etosem służby państwu. To jestem pewien. Naprawdę, można go lubić, nie lubić, ale nikt nie powie, że Jarosław Kaczyński jest nie jakoś nieuczciwy, ale już nawet przyzwoli na nieuczciwość. I tutaj oczywiście, jeżeli są tacy ludzie w PiS-ie, czy przyszli do PiS-u niedawno, bo partia rządząca... jest jak magnes, to dobre określenie, czy na obrzeżach PiS-u są tacy ludzie, to myślę, że wcześniej niż później prezes Kaczyński doprowadzi, że tych ludzi nie będzie'' - zapewniał.

mod/rzeczpospolita