Ryszard Czarnecki: Jestem dumny, że prezes mi zaufał

"Jestem dumny że znowu prezes Kaczyński mi zaufał. Polityka to gra zespołowa, to nie jest tak, że pan wchodzi do restauracji, bierze kartę, wybiera schabowy albo inny okręg. Tak nie jest" - mówił Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, który znajdzie się na listach wyborczych partii w nadchodzących eurowyborach.

"Co do Warszawy, tutaj mieszkam od lat, tutaj moi rodzice się urodzili i dziadkowie też. Prezes Kaczyński zaproponował mi drugie miejsce Warszawie. Władze PiS potwierdziły to w jednogłośnym głosowaniu. Przyjąłem to wyzwanie i wierzę, że będzie dobrze" - podkreślił Ryszard Czarnecki.