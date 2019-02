Ryszard Czarnecki dla Frondy: Żydzi sami sobie szkodzą. Izrael izoluje się coraz bardziej

Tego typu działania musiały się spotkać ze stanowczą odpowiedzią polskiego rządu. Ona nastąpiła. Ale to rzutuje na relacje polsko – izraelskie, nie ma co ukrywać. Nie tylko w wymiarze moralnym (bo to obraża pamięć tysięcy Polaków, którzy oddali życie, ratując Żydów pod okupacją niemiecką; myślę, że też uwłacza pamięci Żydów, których Polacy ratowali), ale też w wymiarze politycznym i gospodarczym jest to dla Izraela niedobre, ponieważ Izrael eksportuje do nas broń, wiele innych towarów. Czy rzeczywiście nie obawia się, że relacje ekonomiczne mogą być w wyniku takich nieodpowiedzialnych i oszczerczych wypowiedzi naruszone?