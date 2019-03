Ryszard Czarnecki dla Frondy: Wygrana Koalicji Europejskiej będzie fatalna dla Polski

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jak ocenia Pan konwencja regionalną PiSu, która odbyła się wczoraj w Jasionce? Na co warto zwrócić uwagę?

Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego: Była to pierwsza z trzynastu naszych konwencji regionalnych. Warto przypomnieć, że konwencji jest trzynaście nie dlatego, że walczymy z przesądami, ale dlatego, że jest trzynaście okręgów w wyborach europejskich (niektóre województwa są połączone np. woj. małopolskie z woj. świętokrzyskim, woj. dolnośląskie z opolskim czy zachodniopomorskie z lubuskim). Konwencja w Jasionce była okazją do pokazania „jedynek” na listach. Natomiast czy te „jedynki” będą takie same po wyborach, to zależy od wyborców - oni zdecydują. Przed nami konwencja w Jarosławiu, potem kolejnych jedenaście. Myślę, że wczoraj najważniejsze były wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński powiedział: „Dwa tygodnie temu mówiłem, że te wybory w dwóch turach: do PE i parlamentu polskiego to w gruncie rzeczy jedne wybory, a stawką tych wyborów jest przyszłość Polaków, przyszłość Polski. Mówiłem również i to powtórzę, że jeżeli wygrają nasi przeciwnicy, to nie będzie tak, jak było, ale będzie gorzej jak było”. Sondaże pokazywane przez TVPinfo (pokazywane wczoraj) wskazują, że Koalicja Europejska idzie łeb w łeb w Prawem i Sprawiedliwością. O czym to świadczy? Jak będzie przebiegała ta kampania? Jaki może być jej finał?

Oczywiście jest to kluczowy (jeśli chodzi o Polskę) wyścig. Obóz patriotyczny i obóz „kosmopolityczny”, który sam nazywa się europejskim idą bardzo równo, mówiąc językiem wyścigów konnych „łeb w łeb” lub też językiem kolarzy „koło w koło”, stąd wszystko w rękach naszego elektoratu, jeśli się zmobilizuje to wygramy, jeśli nie to może być problem.

W czym rzecz?

Jeżeli nasz elektorat uzna, że ta „daleka” Bruksela to abstrakcja, to zrobi prezent Platformie i jej „przystawce”, którzy będą mogli „odtrąbić” zwycięstwo w Europie i świecie i utorować sobie w ten sposób drogę do zwycięstwa do Sejmu jesienią tego roku. Natomiast, jeśli nasz elektorat rozumiejąc, że w tej chwili ponad 70% polskie ustawodawstwa jest tworzone w Brukseli czy Strasburgu (a więc trzeba tam ludzi, którzy będą walczyli o polskie interesy a nie jak pani komisarz Bieńkowska akceptować budżet na lata 2021-2027 fatalny dla naszego kraju) postanowi iść do urn i oddać na nas głos wówczas zwyciężymy.

Jeśli nie dojdzie do takiej mobilizacji to swoje szanse na zwycięstwo zwiększy „totalna opozycja” czego skutki byłyby dla Polski katastrofą.

Jarosław Kaczyński podkreślił tez , że rodzina jest najważniejsza. „Tym zagrożeniem jest atak na rodzinę, atak na dzieci” stwierdził prezes PiS. Wyjaśnił, że chodzi „pewną specyficzną socjotechnikę”, w której centrum jest seksualizacja dzieci. „Włosy na głowie dęba stają” dodał. Prezes PiS podczas konwencji zwrócił uwagę na problem seksualizacji dzieci, dlaczego?

W tej chwili widoczna jest próba swoistego eksperymentu ideologicznego, który siły liberalne i lewackie (wykorzystując fakt władzy w samorządach) usiłują wtłoczyć w polskie życie publiczne, w tym do przedszkoli i szkół . Cóż, ja tu widzę nawiązanie do taktyki komunistów, proponowanej kiedyś przez włoskiego przedstawiciela lewicy komunistycznej - Gramsciego, który mówił o marszu przez instytucje.

To znaczy?

Mówił on, że komuniści powinni wejść do struktur władzy i tam proponować swoją ideologię. Teraz robi się to samo z tym, że robią to liberałowie i lewacy, czyli nie komuniści a postkomuniści. Jeśli by im się to udało, będzie to katastrofa dla Polski. Mam nadzieję, że silna reakcja społeczna, która już jest widoczna będzie skuteczna i tradycyjne wartości zostaną obronione.

Dziękuję za rozmowę.