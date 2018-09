Ryszard Czarnecki dla Frondy: Acta2. PO - Partia Oszustów - sprzedaje wolność w sieci

Tomasz Wandas, Fronda.pl: „ACTA 2” przegłosowane – Parlament Europejski poparł Artykuły 11 i 13. Kiedy przepisy wejdą w życie i czy jest to pewne?

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS: Tak naprawdę „mecz” jeszcze się toczy. W środowym głosowaniu rozstrzygnęliśmy, czy odrzucamy w całości tą propozycję czy też będziemy dalej nad nią procedować w ramach tak zwanego trylogu, czyli w trójkącie - Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska - oby ten układ nie był trójkątem bermudzkim.

Czy Pana zdaniem cały projekt powinien zostać odrzucony?

Mamy zastrzeżenia co do kształtu poszczególnych zapisów dotyczących wolności w internecie, cenzury, ale także praw autorów. Ochronę praw polskich artystów, muzyków, kompozytorów jest równie ważna jak nieograniczanie wolności w korzystaniu z internetu przez obywateli.

Dałoby się to pogodzić?

Uważamy, że nie ma fałszywej alternatywy jak twierdzi Platforma Obywatelska, twierdząca, że trzeba dokonać wyboru „dobro artystów albo dobro milionów polskich internautów”. To nie alternatywa tylko koniunkcja, czyli jedno i drugie jest w tym przypadku istotne. Trzeba troszczyć się o wolność w internecie, by polscy internauci na tych samych zasadach co dotychczas mieli swobodny dostęp do sieci. Trzeba też zadbać o prawa twórców. Sprawa będzie rozstrzygana w najbliższych miesiącach, w ramach procedur o których wcześniej wspomniałem.

Kiedy nastąpi ostateczne załatwienie sprawy?

Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu, być może w lutym 2019 roku - warto zaznaczyć, że będzie to jedna z ostatnich decyzji legislacyjnych Parlamentu Europejskiego w tej kadencji.

Co konkretnie mogą jeszcze zrobić politycy, co obywatele w tej sprawie by zapobiec cenzurze?

Obywatele wzięli sprawy w swoje ręce. Tego samego dnia, kiedy PE przyjął przepisy, spora cześć internautów przyszła by protestować pod siedzibę PO w Warszawie. Młodzi ludzie demonstrują, słusznie są wściekli, że politycy Platformy Obywatelskiej (ale obywatelskiej tylko z nazwy) zabierają im swobodny dostęp do internetu i są za wprowadzeniem cenzury. Myślę, że presja opinii publicznej wyrażana podczas demonstracji, spotkań, poprzez wysyłanie maili, pisanie listów i wizyty w biurach poselskich tych polityków, którzy opowiedzieli się za cenzurą przeciw wolności w internecie, może spowodować, że obecny kształt dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ulegnie zmianie.

Jakie przebicie w tej sprawie mogą mieć Polscy obywatele? Czy zostanie to dostrzeżone przez PE? Czy politycy PO zmienią zdanie, czy nadal będą oszukiwać swoich wyborców mówiąc, że tak naprawdę jest to dla ich dobra.

Nie przypadkiem wielu polskich wyborców już od lat rozszyfrowało na swój sposób skrót PO jako „partia oszustów” lub jako „puste obietnice”. Myślę, że rzeczywiście jest tak, iż politycy PO, posłowie i europosłowie są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ to, co do tej pory udawało się im za czasów ich rządów robić za kulisami, po cichu, tak, że opinia publiczna tego nie widziała (dowiedziała się dopiero wtedy, kiedy kelnerzy nagrali ich rozmowy) wychodzi na jaw.

To znaczy?

Znaczy to tyle, że w tym momencie muszą oni robić te swoje bezeceństwa na oczach ludzi i czują tą karzącą rękę wyborców, co widać choćby po sondażach.

Czy sprawa ACTA 2 może wpłynąć na to jak zagłosują obywatele w wyborach samorządowych? Czy Zjednoczona Prawica na tym nie zyska?

Szczerze mówiąc nie wiem, będzie zależało to od tego, na ile Polacy dowiedzą się o tej sprawie, a to już pozostaje w rękach mediów. Jest tak, że w Polsce podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej ludzie interesują się bardziej polityką krajową, lokalną a nie europejską mając zdrowy dystans do decyzji, które zapadają w Brukseli czy Strasburgu. Tym niemniej jednak, ta sprawa dotyczy naszego życia tu i teraz, mimo, że nie rozstrzyga się ona w Polsce. Myślę, że wyborcy (zarówno młodsi jak i starsi) powinni wiedzieć kto i jak głosował w środę dwunastego września 2018 roku, bo to właśnie w głosowaniu okazuje się co politycy tak naprawdę myślą i co chcą zrobić. Dziesiątki wywiadów prasowych, gdzie pan Boni będzie powtarzał, że platforma jest przeciw cenzurze są warte funta kłaków, a świadczy o tym, to jak w tej kwestii zagłosowali ich przedstawiciele w PE.

Dziękuję za rozmowę.