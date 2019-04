Ryszard Czarnecki dla Frondy: Broniarz choć chudszy, śmieszy jak Benny Hill

Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego: Gdyby związki zawodowe zawiesiły strajk przed błyskawicznym przeprowadzeniem przez Sejm, rządowej ustawy umożliwiającej maturzystom zdanie matur, to pewnie spadła by na nie część chwały. Stało się jednak inaczej, stąd można powiedzieć starym powiedzeniem „ cnotę stracili i rubla nie zarobili”, pokazali nieskuteczność a także ośmieszyli zawód nauczyciela poprzez przebieranie się za krowy, mucząc, śpiewając w gruncie rzeczy czyniąc ze strajku kabaret, co oczywiście musiało wpłynąć i wpłynęło na spadek poparcia a później wręcz społeczną niechęć do nich (nie tylko rodziców, ale w ogóle opinii publicznej, która uznała, że opozycja na złość rządowi robi strajk szkodząc w ten sposób uczniom).