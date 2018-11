Ryszard Czarnecki dla F.: Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dobrych relacji z USA

Fronda.pl: Jak ocenić ostatnie działania Rosji na Morzu Azowskim? Co chciała osiągnąć Federacja Rosyjska, uciekając się do agresji wobec okrętów ukraińskiej Marynarki Wojennej?

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS: Rosja, po pierwsze, chce uczynić z Morza Azowskiego wewnętrzny basen rosyjski, a więc de facto odzyskać część utraconych wpływów politycznych i militarnych. Ma to oczywiście aspekt wewnątrzrosyjski, czyli kolejna demonstracja siły potrzebna, aby obywatele nie myśleli np. o podwyżkach cen czy podwyższeniu wieku emerytalnego . Po drugie, Federacja Rosyjska chce wpłynąć na wybory prezydenckie na Ukrainie bo, jej działanie na Morzu Azowskim oznacza bowiem odcięcie np. portu Mariupol, przez który Ukraina, eksportuje różnego rodzaju surowce. To spowoduje pogorszenie sytuacji gospodarczej na Ukrainie, zmniejszenie poczucia stabilności i bezpieczeństwa, a więc może wpłynąć także na wynik wyborów, na przykład poprzez uznanie, że lepiej wybrać polityków, którzy potrafią dogadać się z Rosją.

To bardzo dobre pytanie, gdyż warto podkreślić, że nawet w okresie największych walk na gruncie rosyjsko-ukraińskim, gdzie strona ukraińska codziennie traciła kilkudziesięciu żołnierzy, mimo to władze nie zdecydowały się wówczas na wprowadzenie stanu wojennego. Jeżeli ten krok został podjęty teraz, można odczytać to jako demonstrację wobec Zachodu: jesteśmy atakowani, musicie nam pomóc.