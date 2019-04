Ryszard Czarnecki demaskuje zakłamane metody Brukseli

- To typowa gra przedwyborcza. Czuć, że trwa kampania - to komentarz eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego (PiS) w sprawie decyzji Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania przeciw Polsce w sprawie naruszenia prawa unijnego, dotyczącego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. - Nie uważam, by te ataki KE na Polskę były utrzymane po wyborach europejskich - mówił eurodeputowany.