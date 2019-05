Ryszard Czarnecki: Czy Europa wróci do chrześcijańskich wartości?

Czy nastąpi powrót do idei przyświecających Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, a potem EWG, powrót do wartości chrześcijańskich? I tryumf idei Europy Ojczyzn, Europy Narodów? Czy zostanie przekreślony projekt, który w praktyce politycznej dezintegruje UE -chodzi o przekazywanie coraz więcej kompetencji do Brukseli i stworzenia jednego eurosuperpaństwa? Pamiętajmy wszak, że my, Polacy, chcąc wpływać – we własnym interesie – na kształt Unii powinniśmy przede wszystkim myśleć o własnym państwie i takim jego urządzeniu, aby było ono podmiotem na arenie międzynarodowej i sprawnym instrumentem ochrony praw i interesów Polaków.