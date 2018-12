Ryszard Czarnecki bezlitośnie o Macronie i prawdziwej przyczynie protestów we Francji

,,Jest to inny bunt niż ten, który widzimy niemal co roku w święto narodowe Francji, zburzenie Bastylii, 14 lipca – też płoną samochody w wielkich ilościach, też jest wielu aresztowanych, też bije się policjantów z wzajemnością i też jest wielu rannych, ale wtedy raczej uaktywniają się młodzi Francuzi pochodzenia arabskiego, potomkowie tych, którzy przybyli z Algierii, Tunezji, Maroka czy innych krajów Afryki. Podobnie jest w noc sylwestrową w różnych miastach Francji'' - powiedział Ryszard Czarnecki.

,,Natomiast teraz jest to raczej „bunt” białych Francuzów i podkreślam fakt, że prowincja francuska bardzo mocno protestuje, wydaje się, że to wynika z faktu, iż w sytuacji gdy, Francja — tak jak Polska – w ostatnich parudziesięciu latach odeszła od sieci kolejowej jako głównego środka transportu i te połączenia z aglomeracjami miasteczek na prowincji są w tej chwili dużo słabsze niż przed II wojną światową – tak jak w Polsce, podkreślam - to auto w tej chwili stało się jedynym środkiem komunikacji dla francuskiej prowincji i Francuzów. A więc podwyżki cen paliwa powodują wściekłość, bo to jest więcej niż pieniądze, to jest trochę zamach i ograniczenie możliwości komunikowania się ze światem, z Paryżem, z innymi miastami'' - wskazał.