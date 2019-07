Rynsztokowe żarciki Hołdysa o Westerplatte i Lechu Kaczyńskim

Muzyk Zbigniew Hołdys słynie z niechęci do obecnego rządu. "Niechęć" to w sumie mało powiedziane. Widać to m.in. po wpisach, które artysta publikuje w mediach społecznościowych.

"Nieprawda, nie chodzi o pamięć, tylko o zawłaszczenie tego symbolicznego miejsca i przerobienie go w element narracji jedynie słusznej partii. Być może strefa wolna od LGBT?"-Napisał jeden z "fanów" Hołdysa. Cóż, to sposób rozumowania charakterystyczny dla tej opcji politycznej. Dostrzegamy to także w narracji środowiska opozycji na temat katastrofy smoleńskiej i form upamiętnienia jej ofiar. Opozycja i jej sympatycy gotowi są posunąć do każdego podłego "żartu" na tematy "okołosmoleńskie" czy patriotyczne, a później tłumaczyć, że w istocie to oni bronią pamięci przed PiS, który "ośmiesza" czy "zawłaszcza" polską historię, bohaterów czy tragiczne wydarzenia. Sprytne, ale i podłe zarazem...